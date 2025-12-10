Herzogin Meghan: Schwer kranker Vater hat ihre Botschaft erhalten

Eine Mail ist nicht angekommen, nun hat Meghan mit einem Brief mehr Erfolg gehabt: Ihr schwer kranker Vater hat im Krankenhaus Post von ihr erhalten. Es dürfte der erste Kontakt der beiden seit Jahren sein.

Herzogin Meghan (44) hat ihren schwer kranken Vater doch noch erreicht. Nachdem in der vergangenen Woche eine E-Mail offenbar nicht bei ihm angekommen war, konnte sie nun über einen Brief Kontakt zu Thomas Markle (81) aufnehmen. Der 81-Jährige liegt laut Medienberichten in einem Krankenhaus auf den Philippinen. Wegen eines Blutgerinnsels war ihm ein Teil seines linken Beins amputiert worden.

In einem Statement, aus dem "Sky News" zitiert, bestätigt Meghans Team nun, dass ihre Botschaft angekommen sei. Gleichzeitig kritisiert die Herzogin, die lange keinen Kontakt mit ihrem Vater hatte, aber den erneuten Medienrummel. "Angesichts der Tatsache, dass eine Reporterin der 'Daily Mail' die ganze Zeit am Bett ihres Vaters geblieben ist, jede Interaktion übertragen und klare ethische Grenzen überschritten hat, war es für die Herzogin trotz ihrer Bemühungen in den letzten Tagen äußerst schwierig, ihren Vater privat zu kontaktieren." Weiter heißt es in der Erklärung: "Mit der Unterstützung zuverlässiger und vertrauenswürdiger Kontakte ist ihre Korrespondenz nun sicher in seinen Händen."

Zeitung wehrt sich gegen Vorwürfe

Unterdessen erklärte ein Sprecher der Muttergesellschaft der "Daily Mail", DMG Media, dass die betreffende Journalistin und Thomas Markle seit 2018 eine "enge Beziehung" hätten und dass es Markle gewesen sei, der sich gemeldet habe, als er krank wurde, und sie gebeten habe, zu ihm auf die Philippinen zu reisen. "Jede Andeutung, wir hätten Herrn Markle 'manipuliert', ist völlig falsch und wird entschieden zurückgewiesen", fügte der Sprecher laut "Sky News" hinzu.

Thomas Markle hatte der "Mail on Sunday" zuvor mitgeteilt, er sei "verwirrt" über Berichte, dass seine Tochter versucht habe, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er betonte demnach, er habe seine Telefonnummer nicht geändert und keine Nachrichten erhalten.

Nach Informationen der Zeitung "The Telegraph" hatte die Herzogin ihrem Vater am Freitag eine Mail geschickt, um "Kontakt aufzunehmen". Die Nachricht könnte demnach an eine Adresse gesendet worden sein, die er seit längerem nicht mehr benutzt. Die Mail scheint jedoch zugestellt und nicht zurückgekommen zu sein, berichtet auch "The Sun". Ein Sprecher von Meghan hatte davor "bbc.com" zufolge erklärt: "Ich kann bestätigen, dass sie versucht hat, ihren Vater zu erreichen."

Thomas Markle bittet seine Tochter um ein Treffen

Thomas Markle hat laut "The Mail on Sunday" seine Tochter gebeten, ihn "noch einmal zu sehen, bevor ich sterbe". Er erzählte der Zeitung, dass er auch davon träume, seinen Schwiegersohn Prinz Harry (41) und seine Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) zu treffen, "bevor es zu spät ist".

Die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater zerbrach im Vorfeld ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018. Thomas Markle hatte damals mit Paparazzi zusammengearbeitet, die ihn für Fotos bezahlten. Die Bilder zeigten ihn bei den Vorbereitungen für die Hochzeit. Wenige Tage vor der Trauung in Windsor sagte Markle aus gesundheitlichen Gründen für die Hochzeit ab. Prinz Harrys Vater, der heutige König Charles III. (77), führte Meghan zum Altar.

Ob Meghan anschließend noch einmal Kontakt zu ihrem Vater hatte, ist nicht bekannt. Thomas Markle soll die Kinder von Harry und Meghan, Archie und Lilibet, nie kennengelernt haben. Er hatte die Sussexes in Interviews mehrfach öffentlich kritisiert.