Herzogin Meghan: Schwer kranker Vater hat ihre Botschaft erhalten

Eine Mail ist nicht angekommen, nun hat Meghan mit einem Brief mehr Erfolg gehabt: Ihr schwer kranker Vater hat im Krankenhaus Post von ihr erhalten. Es dürfte der erste Kontakt der beiden seit Jahren sein.
Herzogin Meghan (44) hat ihren schwer kranken Vater doch noch erreicht. Nachdem in der vergangenen Woche eine E-Mail offenbar nicht bei ihm angekommen war, konnte sie nun über einen Brief Kontakt zu Thomas Markle (81) aufnehmen. Der 81-Jährige liegt laut Medienberichten in einem Krankenhaus auf den Philippinen. Wegen eines Blutgerinnsels war ihm ein Teil seines linken Beins amputiert worden.