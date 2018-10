Herzogin Meghan in Australien So stylisch ist ihr Schwangerschafts-Look

17. Oktober 2018

Zeltkleider oder Latzhose – hängen bei Herzogin Meghan vermutlich nicht im Kleiderschrank. In Australien gibt die werdende Mutter einen Vorgeschmack zu dem Look, auf den sie in ihrer weiteren Schwangerschaft vermutlich setzen wird.





Sydney - Herzogin Meghan und Prinz Harry in „Down Under“ – das wäre schon unter normalen Umständen eine Riesensache gewesen. Doch unter diesen, anderen Umständen (die 37-jährige Herzogin erwartet ihr erstes Kind) erreicht der Royal-Hype nicht nur im Commonwealth ungeahnte Ausmaße.

Meghan gilt als Stilikone. Was die Frau von Prinz Harry trägt, ist begehrt – und in Höchstgeschwindigkeit ausverkauft. Auch wenn die Kleider, die die Herzogin auswählt, alles andere als von der Stange sind. Givenchy, Carolina Herrera, Dior – günstig geht anders. Daran wird vermutlich auch ein wachsender Babybauch nichts ändern.

Die Edelschneider dürften sich vielmehr schon jetzt die Hände reiben: Meghans Schwangerschaftslooks werden bei ihnen die Kassen zum Klingeln bringen. Karen Gee hat den Meghan-Effekt schon positiv zu spüren bekommen: Von der relativ unbekannten australischen Designerin stammt das cremeweiße Etuikleid, in dem die Herzogin von Sussex am Dienstag zum Fototermin vor der Oper von Sydney erschien. Gees Homepage hielt dem darauf folgenden Ansturm nicht stand – sie ging vor lauter Zugriffen in die Knie.

Plisseefalten kaschieren

Unter dem Stoff der Gee-Kreation zeichnete sich bereits ein winziger Bauchansatz ab. Eher kaschierend wirkte dagegen der Brandon-Maxwell-Look, in dem Meghan am Dienstagnachmittag zu einem Empfang im Admiralty House kam. Ein plissierter Rock und eine hohe Taille ließen kaum erahnen, dass sich die schlanke Herzogin rein rechnerisch bereits Anfang des zweiten Schwangerschaftstrimesters befinden müsste.

Look Nummer drei dürfte einer sein, mit dem sich auch schwangere Frauen identifizieren können, die nicht aus dem europäischen Hochadel kommen: schwarze, schmale Hose mit weiter weißer Bluse und Longblazer darüber. Der Style hat einen entscheidenden Vorteil: Unter dem lang geschnitten Oberteil kann selbst eine Herzogin verbergen, was niemand sehen soll – und sei es vielleicht sogar eine Hose mit bequemem Gummizug.

