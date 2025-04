Herzogin Meghan hatte Präeklampsie: „Es ist so selten – und so angsteinflößend“

„Es ist so selten – und so angsteinflößend“

1 Kurz nach der Geburt von Archie im Jahr 2019 hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan einen Fototermin in Windsor Castle. Foto: dpa/Dominic Lipinski

In ihrem Podcast spricht Herzogin Meghan über eine Komplikation, die sich nach einer ihrer Schwangerschaften entwickelte: Postpartale Präeklampsie.











Eigentlich geht es im neuen Podcast von Herzogin Meghan um die Erfolgsgeschichten von Unternehmerinnen, aber im Gespräch mit Whitney Wolfe Herd, der Gründerin der Dating-App Bumble, hat die Frau von Prinz Harry über die Komplikationen nach der Geburt eines ihrer Kinder gesprochen. Die 43-Jährige erkrankte an einer postpartalen Präeklampsie – genauso wie ihre Freundin Wolfe Herd. Die beiden Frauen sprachen darüber in Meghans Podcast „Confessions of a Female Founder“.