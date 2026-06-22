Zum Vatertag hat Herzogin Meghan ein neues Foto von Prinz Harry mit Archie und Lilibet geteilt. Der Schnappschuss enthält bereits einen kleinen Hinweis auf die bevorstehende Reise nach Großbritannien.
Zum Vatertag hat Herzogin Meghan (44) auf Instagram ein neues Foto von Prinz Harry (41) veröffentlicht. Darauf umarmt der Herzog von Sussex breit lächelnd die beiden gemeinsamen Kinder, Sohn Archie (7) und Tochter Lilibet (5). Dazu schrieb Meghan eine kurze, liebevolle Botschaft an ihren Mann. "Sie haben so ein Glück, dich zu haben. Wir alle haben es. Alles Gute zum Vatertag an unseren Ein und Alles."