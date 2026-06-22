Zum Vatertag hat Herzogin Meghan ein neues Foto von Prinz Harry mit Archie und Lilibet geteilt. Der Schnappschuss enthält bereits einen kleinen Hinweis auf die bevorstehende Reise nach Großbritannien.

Zum Vatertag hat Herzogin Meghan (44) auf Instagram ein neues Foto von Prinz Harry (41) veröffentlicht. Darauf umarmt der Herzog von Sussex breit lächelnd die beiden gemeinsamen Kinder, Sohn Archie (7) und Tochter Lilibet (5). Dazu schrieb Meghan eine kurze, liebevolle Botschaft an ihren Mann. "Sie haben so ein Glück, dich zu haben. Wir alle haben es. Alles Gute zum Vatertag an unseren Ein und Alles."

Reise nach Großbritannien im Juli Ein Detail des Bildes fällt besonders auf: Der siebenjährige Archie trägt auf dem Foto ein Trikot der englischen Fußballnationalmannschaft, während er sich an seinen Vater lehnt. Seine kleine Schwester Lilibet hält eine Plüschgiraffe im Arm. Wie zuletzt berichtet wurde, will die ganze Familie im Juli nach Großbritannien reisen. Es wäre der erste Besuch von Meghan und den Kindern in Großbritannien seit vier Jahren. Prinz Harry ist vom 6. bis 10. Juli im Vorfeld seiner Invictus Games im kommenden Jahr für Termine in Birmingham und London.

Ob es während des geplanten Aufenthalts zu einem Treffen mit König Charles III. (77) kommt, ist offen. Der Herzog von Sussex hat zuvor erklärt, er fühle sich nicht sicher dabei, seine Familie ohne den staatlich finanzierten Polizeischutz nach Großbritannien zu bringen, den er und Meghan mit ihrem Rückzug verloren hatten.

Zuletzt hatte Harry seinen Vater im September 2025 in dessen Londoner Residenz getroffen. Es war das erste persönliche Wiedersehen nach 19 Monaten. Gegenüber der BBC hatte er sich im Mai versöhnlich gezeigt. "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen. Es hat keinen Sinn, weiter zu streiten." Und weiter: "Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt" - wohl eine Anspielung auf die 2024 öffentlich gemachte Krebsdiagnose des Königs.

Leben in Kalifornien

Harry und Meghan ziehen ihre Kinder im kalifornischen Montecito groß, nachdem sie sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen hatten. Das Paar ist seit 2018 verheiratet.