1 Herzogin Meghan muss sich bald wohl von ihrer nächsten Beraterin verabschieden. Foto: Getty Images pool

Amy Pickerill führte Herzogin Meghan in die royale Welt ein. Nun soll die Beraterin den Palast verlassen wollen. Damit müsste sich die Herzogin von einer weiteren Assistentin verabschieden.

London - Amy Pickerill stand angeblich kurz davor, die neue Privatsekretärin von Herzogin Meghan zu werden. Damit wäre die 33-Jährige in die Fußstapfen von Samantha Cohen getreten, die bis vor kurzem einen sehr engen Kontakt zu Meghan pflegte. Cohen verlässt die Royal Family nach 17 Jahren im Dienst der Krone nach der Geburt des Babys von Meghan und Harry.

Nun soll sich auch Pickerill noch diesen Monat komplett vom britischen Königshaus abwenden, wie die „Daily Mail“ berichtet. Damit muss sich die Herzogin in kurzer Zeit von ihrer dritten Assistentin verabschieden. Nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle?

Denn bereits sechs Monate nach der Hochzeit mit Prinz Harry kündigte ihr mit Melissa Touabti eine weitere persönliche Assistentin. Alle drei Beraterinnen der 37-Jährigen werden somit wohl in den nächsten Monaten dem Palast den Rücken kehren.

Pickerill war eine enge Vertraute

Pickerill spielte eine wichtige Rolle für die Herzogin. So führte sie Meghan in das royale Leben ein und organisierte für sie unter anderem Wohltätigkeitsprojekte.

Lesen Sie auch: Herzogin Meghan verliert Personenschützerin

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden im März in das Frogmore Cottage in Windsor umziehen. Pickerill wollte diesen Schritt wohl nicht mitgehen – sie soll nach Angaben der „Daily Mail“ Pläne haben, in den USA zu leben.

Zuvor, so heißt es, möchte sie dem Paar als letzte Amtshandlung aber dabei helfen, den Umzug zu organisieren und sie bei der Geburt des Kindes unterstützen. Das royale Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird in den nächsten Wochen erwartet.