Herzogin Meghan: Besonderer Backstage-Moment mit James Taylor

Herzogin Meghan (43) genießt offenbar eine Phase voller Musikerlebnisse. "In meiner Konzert-Ära", schrieb die Frau von Prinz Harry (40) zu einer Reihe von Fotos auf Instagram, die sie am Mittwoch teilte. Die Aufnahmen zeigen unter anderem einen besonderen Moment hinter der Bühne mit dem legendären Singer-Songwriter James Taylor (77).

Das Paar besuchte den sechsfachen Grammy-Gewinner am Dienstag bei seinem Konzert und durfte den Musiker hinter der Bühne treffen. Dort sorgte Taylor für eine besondere Überraschung: Er signierte Exemplare seines Kinderbuches "Sweet Baby James" als Geschenk. Das Buch, das 2018 veröffentlicht wurde, basiert auf Taylors gleichnamigem Album aus dem Jahr 1970 und wurde von seinem Neffen inspiriert.

Besondere Geschenke für Archie und Lilibet

Die süße Geste war vermutlich für die Kinder des Paares gedacht. Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3) dürften sich über die signierten Bücher des Musikers freuen. Taylor gilt als einer der einflussreichsten Singer-Songwriter der 1970er Jahre und ist bekannt für Hits wie "Fire and Rain", "You've Got a Friend" und "Carolina In My Mind".

Zum Konzert erschien Meghan in einem klassischen marineblauen Pullover und schwarzem Rock, während Harry in grauem T-Shirt, grauem Fischgrät-Mantel, schwarzer Jeans, schwarzem Gürtel und grauer Mütze auf den Fotos zu sehen war.

Nach Beyoncé folgt James Taylor

Erst kürzlich hatte das Herzogspaar ein anderes Konzert-Highlight erlebt. Am 9. Mai besuchten sie Beyoncés "Cowboy Carter Tour"-Auftritt im SoFi Stadium in Los Angeles. Auch diesen Besuch dokumentierte Meghan auf Instagram und schrieb dazu: "Über letzte Nacht... Danke @beyonce und Team für ein erstaunliches Konzert (und einen sehr unterhaltsamen Date-Abend)! Alles Liebe."

In dem Post teilte sie süße Fotos des Paares, das das Konzert genießt, sowie ein Video, in dem Harry Meghan auf die Wange küsst. Besonders rührend: Harry trug zu dem Konzert einen Cowboyhut mit einer persönlichen Widmung. Auf der Innenseite des Hutrands waren die Namen ihrer beiden Kinder, Archie und Lili, sowie "My Love" - Harrys Kosename für Meghan - eingraviert.