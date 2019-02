7 Herzogin Meghan wurde bei ihrer Babyparty in New York von Fotografen geradezu umzingelt. Foto: AP

Wenn eine Herzogin ein Baby bekommt, taucht nicht irgendwer zu der in Amerika obligatorischen „Baby Shower“ auf. Stars wie Amal Clooney oder Moderatorin Gayle King stießen in New York auf Meghans Baby an.

New York - Herzogin Meghan hat mit einer illustren Runde an Freundinnen in New York die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes gefeiert. Zu ihrer Babyparty in der Upper East Side in Manhattan kamen unter anderem die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, die Fernsehmoderatorin Gayle King und Tennisstar Serena Williams.

Die Ehefrau von Prinz Harry war auf Schritt und Tritt von Fotografen und Fans umringt, als sie und ihre Freundinnen unter anderem im Luxushotel The Mark, dem Met Breuer Museum und Ralph Laurens Polo Bar Station machten.

Die 37-Jährige erwartet ihr Kind im April. Vor ihrer Heirat mit Prinz Harry war die Herzogin von Sussex – damals noch Meghan Markle – als Schauspielerin erfolgreich. Abigail Spencer, die mit der Amerikanerin in der Fernsehserie „Suits“ gespielt hatte, war ebenfalls für die Babyparty in New York.

Für die Herzogin von Sussex dürften die Tage in Manhattan eine willkommene Abwechslung gewesen sein. In ihrer neuen Heimat Großbritannien sieht sich die Frau von Prinz Harry zunehmend kritischen Schlagzeilen ausgesetzt: Meghan soll schwierig im Umgang mit Angestellten sein. In den britischen Medien hat ihr das einen nicht eben schmeichelhaften Spitznamen eingebracht: „Duchess Difficult“.