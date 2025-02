Herzogin Meghan: Aus „American Riviera Orchard“ wird „As Ever“ – sonst ändert sich nix

„Es läuft“, hört man Prinz Harry im Hintergrund sagen. „Okay“, antwortet Herzogin Meghan und wendet sich dann an ihre Follower: „Die Katze ist aus dem Sack.“ Genauer: Ihre Lifestylemarke „American Riviera Orchard“ kriegt einen neuen Namen. „As Ever“ soll sie nun heißen, das hat die 41-Jährige mit diesem bewusst improvisiert-informell wirkenden Video am Dienstag angekündigt.

„As Ever heißt, wie es immer war“, sagte die Herzogin von Sussex in dem Clip und erwähnte ihren Lifestyleblog „The Tig“, auf dem sie über Essen, Mode, Reisen und vieles mehr schrieb und den sie einstellte, als sie sich 2017 mit Prinz Harry verlobte. Offenbar kooperiert die 41-Jährige bei „As Ever“ mit dem Streamingdienst Netflix, mit dem die Sussexes schon länger einen offenbar gut dotierten Vertrag haben.

Ganz freiwillig erfolgte die Umbenennung offenbar nicht. Bereits im Sommer vergangenen Jahres berichteten Medien, das US-amerikanische Patent- und Markenamt habe bei dem Markennamen „American Riviera Orchard“ seine Bedenken angemeldet. Die Bezeichnung „American Riviera“ werde landläufig für die Gegend um Santa Barbara verwendet, der Zusatz „Orchard“ half da nicht viel.

Meghans Ankündigung kommt nun zwei Wochen bevor am 4. März ihre neue Netflix-Serie an den Start geht. Ursprünglich sollte die Lifestyle-Serie im Januar Premiere feiern, aber der Streamingdienst hatte den Start wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien verschoben. Offenbar wollten die Sussexes ein unglückliches Bild vermeiden: Meghan, Rohkostplatten anrichtend in der Idylle zwischen Garten und Küche, während rund um Los Angeles das Feuer wütete.

Marmelade werde es natürlich auch bei „As Ever“ geben, versprach die Herzogin in dem Clip. „Ich glaube, wir wissen alle: Jam is my jam.“ Zu Deutsch: Marmelade ist einfach ihr Ding.