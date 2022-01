Baba’s Döner in Stuttgart-Ost Polizei bereitet sich bei Eröffnung auf mögliches Gedränge vor

Am Samstag eröffnet an der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost Baba’s Döner, ein Imbiss des Rappers Massiv – mitten in der Pandemie. Die Polizei ist auf einen Menschenauflauf vorbereitet.