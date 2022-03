15 Probesitzen im „Cool Runnings“-Bob: Herzogin Kate und Prinz William in Trenchtown. Foto: dpa/Chris Jackson

Auf ihrer Reise durch die Karibik und Mittelamerika machen Herzogin Kate und Prinz William in Jamaika Station. In Trenchtown saßen sie im „Cool Runnings“-Bob Probe.















Das volle Jamaika-Feeling haben Prinz William und Herzogin Kate am Dienstag in Trenchtown abbekommen: Nicht nur besuchten die Cambridges in der Geburtsstadt des Reggae das Bob-Marley-Museum „Trench Town Culture Yard Museum“, die Nummer zwei der britischen Thronfolge und seine Frau durften auch im Bob der jamaikanischen Nationalmannschaft Probe sitzen – „Cool Runnings“ ließ grüßen.

Danach kickte William mit den Gewinnern des prestigeträchtigen „Manning Cup“, einem jamaikanischen Jugend-Fußballturnier. Dabei war der Prinz in seinem Element: William ist begeisterter Fußballfan, Anhänger von Aston Villa und Vorsitzender des englischen Fußballverbands.

Herzogin Kate trug beim Besuch in Trenchtown ein farbenfrohes gestreiftes Sommerkleid. Viele Menschen kamen, um die britischen Royals von Nahem zu sehen.

Proteste vor britischer Botschaft

Allerdings gibt es auch Jamaikaner, die den Besuch der Cambridges kritisch sehen. Vor der britischen Botschaft in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston fand am Dienstag eine Demonstration statt, bei der nach Angaben der Veranstalter 350 Menschen vom Königshaus eine Entschuldigung und Reparationen für die Sklaverei und andere Taten während der Kolonialzeit forderten.

William und Kate sind auf einer achttägigen Tour durch die Karibik und Mittelamerika. Am kommenden Samstag endet ihre Reise auf den Bahamas. Vor ihrer Station in Jamaika waren William und Kate in Belize zu Gast – und gingen dort am Belize-Barrier-Riff im Karibischen Meer tauchen.