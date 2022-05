7 Herzogin Kate im Kreis der Schulkinder aus Glasgow. Foto: AFP/JANE BARLOW

Herzogin Kate und Prinz William bereisen den Norden Großbritanniens. In Glasgow wohnen sie einer Empathie-Stunde für Schulkinder bei – und gehen gleich voll in Aktion.















Der Norden Großbritanniens kommt dieser Tage in den Genuss royalen Besuchs: Prinz William und Herzogin Kate sind da. Am Dienstag waren die Cambridges in Manchester, am Mittwoch ging es nach Schottland. In Glasgow schaute das Paar zunächst in einer Grundschule vorbei und traf sich anschließend mit einer Gruppe, die sich um Obdachlose in der Küstenstadt kümmert.

In der St. John’s Primary School fackelten Herzogin Kate und Prinz William nicht lange und setzen sich zu den Schulkindern auf den Boden. Sie wohnten einer Empathie-Stunde bei, die Mitgefühl und Zusammenhalt der Kinder stärken soll. Der „Lehrer“ war ein wenige Monate altes Baby: An seiner Mimik sollten die Schüler ablesen, wie es dem Kleinen gerade geht.

Herzogin Kate, die eine smarte Business-Kombi aus einer taubenblauen Bluse und einer schmalen dunkelblauen Hose trug, ist sehr interessiert an frühkindlicher Förderung und Entwicklung. Die Cambridges zeigten sich begeistert vom Glasgower Konzept: Es sei ein „sehr fortschrittlicher Ansatz“, lobte das Paar auf Instagram.