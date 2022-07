3 Kuss von Kate: Prinz William und Herzogin Kate bei einem Charity-Poloturnier in Windsor. Foto: dpa/James Manning

Prinz William schwingt sich für ein Charity-Poloturnier in den Sattel. Am Spielfeldrand schaut Herzogin Kate zu – und die Hündin Orla darf auch mit.















Am Dienstag saßen Herzogin Kate und Prinz William noch in der „Royal Box“ von Wimbledon, am Mittwoch durfte sich die Nummer zwei der britischen Thronfolge selbst sportlich betätigen. In Windsor schwang sich der Prinz für ein Polospiel in den Sattel. Kate feuerte ihren Mann an.

Bei dem Turnier wurden Spenden für Kates und Williams Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt.

Mit von der Partie war auch der Hund der Cambridges, der Cocker Spaniel Orla. Die Hündin stammt aus der Zucht von James Middleton, dem Bruder der Herzogin. Sie ist die Nachfolgerin von Lupo, dem ersten Hund der Familie, der 2020 starb.

Herzogin Kate trug bei dem Poloturnier ein elegantes weißes Kleid mit schwarzen Abnähern, das einschlägige Modeblogs als einen Entwurf von Emilia Wickstead erkannten.

Bei dem Turnier im Guards Polo Club, dessen erster Präsident Williams verstorbener Großvater Prinz Philip war, fingen die Fotografen auch einen intimen Moment zwischen William und Kate ein: Die Herzogin gab ihrem Mann ein Küsschen auf die Backe.

Die Cambridges tauschen selten Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit aus. Sie halten – im Gegensatz zu Prinz Harry und Herzogin Meghan – noch nicht einmal Händchen.