8 Auf dem Weg ins Londoner Design Museum: Herzogin Kate in einem dunkelgrünen Tageskleid mit auffälligem Gürtel. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Sie ist vielleicht Großbritanniens wichtigste Modebotschafterin. Passend, dass Herzogin Kate in diesem Jahr den „Queen Elizabeth II. Award for British Design“ verliehen hat.















Link kopiert

Es dürfte ein Termin nach ihrem Geschmack gewesen sein: Am Mittwoch hat Herzogin Kate im Londoner Design Museum den „Queen Elizabeth II. Award for British Design“ verliehen. Die 40-Jährige, die wahrscheinlich die wichtigste Botschafterin für Mode „made in the UK“ ist, traf dabei mit Nachwuchsdesignerinnen und -designern zusammen. Der Preis ging an Saul Nash, der sich mit extravaganter Streetwear einen Namen macht.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Diese Sneaker mag Herzogin Kate

Veranstaltet wurde die Preisverleihung vom „British Fashion Council“. Der Verband unterstützt Modeschöpfer am Beginn ihrer Karriere – auch große Namen wie Alexander McQueen oder Erdem zählen dazu.

Kate gibt Londoner Designerin den Vorzug

Da war es nur passend, dass auch Herzogin Kate für ihren Auftritt ein Kleid einer britischen Designerin wählte: Die Frau von Prinz William trug ein dunkelgrünes Kleid der Londoner Modeschöpferin Edeline Lee. Es hatte einen schmalen Rock, einen auffälligen Gürtel und Schleifen an den Dreiviertelärmeln.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Warum Herzogin Kate oft auf Tannengrün setzt

Kate trägt häufig dunkle Grüntöne. Für Royals ist es eine dankbare Farbe, wenn sie es gedeckter mögen. Denn Schwarz – vor allem tagsüber – sollen die Windsor-Frauen traditionell eigentlich nur dann tragen, wenn es der Anlass gebietet: Zum Beispiel in der offiziellen Trauerphase nach Prinz Philips Tod oder am britischen „Remenbrance Day“, an dem der Gefallenen der Weltkriege gedacht wird.