7 Herzogin Kate beim Besuch einer Grundschule im Norden Londons. Foto: Getty Pool

Bei einem Besuch zweier Londoner Schulen machte Herzogin Kate auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufmerksam.

London - Am Dienstag besuchte Herzogin Kate zwei Schulen in London. Dabei unterhielt sich die dreifach-Mama mit Eltern über deren Erziehungs-Erfahrungen und wie sie sich und ihre Kinder gesund halten würden. Auch mit Schülern und Lehrern tauschte sie sich darüber aus. Das Ziel der Herzogin: Auf das Thema mentale Gesundheit für junge Menschen und die „Children’s Mental Health Week“ der Charity-Organisation „Place2Be“ aufmerksam machen.

Die Wohltätigkeitsorganisation hebt seit 2015 jährlich für eine Woche die Bedeutung der mentalen Gesundheit für Kinder und Jugendliche hervor und kümmert sich um 294 Schulen in England. Dabei werden junge Menschen ermutigt, über ihre mentale Gesundheit zu reden und Tabus fallen zu lassen. Herzogin Kate ist seit 2013 Schirmherrin der Organisation. So war der Besuch der Lavender Grundschule für sie eine Herzensangelegenheit. Begrüßt wurde der royale Gast mit einem musikalischen Auftritt der Schüler.

Farbenfrohe Stilikone

Mit ihrem Outfit setzte die 37-Jährige zudem ein klares Zeichen in Richtung Frühling. In einem smaragdgrünen Wollkleid zog die Herzogin alle Blicke auf sich. Den Mantel ließ sie diesmal im Kleiderschrank hängen – ein Look, der den Frühling nur so herbeisehnt.

In der Bildergalerie ist Herzogin Kate bei ihrem Besuch der Lavender Grundschule in London zu sehen.