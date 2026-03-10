König Charles und Königin Camilla gratulierten Prinz Edward zum 62. Geburtstag. Der Herzog von Edinburgh feiert jedoch fernab von London - als Schirmherr des britischen Paralympischen Verbandes weilt er mit Ehefrau Sophie bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo.

Während die Royals in London am Montag beim Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey zusammenkamen, feierte Prinz Edward seinen heutigen 62. Geburtstag laut "Daily Mail" an einem ganz anderen Ort: im Paralympischen Dorf von Cortina d'Ampezzo. Der Herzog von Edinburgh trotzte gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Sophie (61) den winterlichen Temperaturen in den italienischen Dolomiten. Das Ehepaar wirkte sichtlich gut gelaunt.

Geburtstagskind Edward ist seit 2003 Schirmherr des britischen Paralympischen Verbandes. Herzogin Sophie erschien in den Dolomiten in einer leuchtend roten Adidas-Daunenjacke, bildete so einen farbenfrohen Kontrast zum schneeweißen Bergpanorama. Das Paar plauderte herzlich mit Athleten und anderen Anwesenden.

Glückwünsche aus dem Palast

Aus Edwards Heimat England gab es indes königliche Glückwünsche für das Geburtstagskind in Italien. Auf dem offiziellen X-Account der Royal Family hieß es: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag dem Herzog von Edinburgh!"

Beim gestrigen Commonwealth-Day-Gottesdienst fehlten Edward und Sophie, was allerdings angesichts ihres Paralympics-Einsatzes niemanden überraschte. In der Westminster Abbey versammelten sich unter anderem König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sowie Prinzessin Anne (75) samt Gatten Sir Timothy Laurence (71). Auch Fürst Albert II. von Monaco (67) war anwesend.

Edward und Sophie im Dauereinsatz für die Krone

Dass Edward und Sophie den Winterspielen auch am Geburtstag des Prinzen Priorität einräumen, passt ins Bild. Beide gelten als ausgesprochen fleißige Repräsentanten der Monarchie. Laut einer Auswertung der absolvierten Termine für das Jahr 2025 liegt der Herzog Medienberichten zufolge mit 313 Auftritten auf Platz drei der aktivsten Royals - übertroffen nur von König Charles (532) und Prinzessin Anne (478). Sophie kam auf 235 Auftritte und belegte damit Rang vier.