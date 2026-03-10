König Charles und Königin Camilla gratulierten Prinz Edward zum 62. Geburtstag. Der Herzog von Edinburgh feiert jedoch fernab von London - als Schirmherr des britischen Paralympischen Verbandes weilt er mit Ehefrau Sophie bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo.
Während die Royals in London am Montag beim Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey zusammenkamen, feierte Prinz Edward seinen heutigen 62. Geburtstag laut "Daily Mail" an einem ganz anderen Ort: im Paralympischen Dorf von Cortina d'Ampezzo. Der Herzog von Edinburgh trotzte gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Sophie (61) den winterlichen Temperaturen in den italienischen Dolomiten. Das Ehepaar wirkte sichtlich gut gelaunt.