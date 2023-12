Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein: Unverhofft früher Ferien: Schüler demonstrieren

Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein

1 Die Schüler fordern am Rathaus, die Mängel an ihrer Schule zu beheben. Foto: avanti/Ralf Poller

Wegen einer Störung der Feuermeldeanlage werden die Schüler des Beilsteiner Gymnasiums nach Hause geschickt – und wehren sich.











Link kopiert



„HCG: Heruntergekommen, chaotisch, geschlossen“ steht auf einem der Plakate, die die Schüler des Herzog-Christoph-Gymnasiums am Donnerstagvormittag am Rathaus hochhalten. „Wir haben ein Recht auf Bildung“ auf einem anderen und „Mängel beheben jetzt“ auf dem nächsten. Die Gymnasiasten haben sich spontan zu einer Demo versammelt, denn sie sind unverhofft früher als geplant in die Weihnachtsferien geschickt worden.