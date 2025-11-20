Herzlicher Moment: Prinz William und Prinzessin Kate treffen Paddington Bär

Prinz William und Prinzessin Kate haben bei der Royal Variety Performance einen besonderen Bühnen-Star hinter den Kulissen getroffen: Paddington Bär. Natürlich drehte sich dabei alles um Marmeladenbrote.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind bei der diesjährigen Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall nicht nur auf menschliche Prominente getroffen, sondern auch auf einen besonderen Bühnen-Star: Hinter den Kulissen trafen die Royals Paddington Bär - oder vielmehr die Darstellerin Arti Shah im ikonischen Kostüm auf blauem Mantel und Hut aus dem neuen West-End-Musical über den beliebten Bären.

Nach Händeschütteln und etwas Smalltalk ging es schnell um das, was bei Paddington nie fehlen darf: Marmeladenbrote. Prinz William lobte schmunzelnd den appetitlich aussehenden Sandwich-Vorrat des Bären, während Kate laut "BBC" anmerkte, dass ihre Kinder - George, Charlotte und Louis - "sehr traurig" seien, nicht dabei sein zu können. Paddington, dem laut seines Assistenten Stimmruhe verordnet wurde, konnte allerdings nicht antworten.

Für William und Kate war es der erste Besuch der Benefizgala seit zwei Jahren. In dunkelgrünem Samt setzte Kate modisch ein Ausrufezeichen: ein elegantes Kleid mit tiefem V-Ausschnitt, vermutlich vom Münchner Label Talbot Runhof. Dazu kombinierte sie eine metallic-glänzende Clutch von Jenny Packham sowie Schmuck mit Geschichte - die Greville-Chandelier-Ohrringe und ein Diamantarmband von Queen Mary. William trug einen schwarzen Samtanzug mit Fliege.

Paddington Bär ist ein alter Bekannter der Royals

Es ist nicht die erste Begegnung der Royals mit Paddington. 2017 tanzte Kate bereits mit dem Bären am Bahnhof Paddington, und die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) begeisterte 2022 bei ihrem Platinjubiläum mit einem Sketch, in dem sie gemeinsam mit dem animierten Bären ein Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche zog. Nach ihrem Tod legten Trauernde unzählige Paddington-Stofftiere und Marmeladenbrote vor dem Buckingham Palast nieder - der kleine Bär ist damit zu einem Symbol der Erinnerung geworden.

Auch dieses Jahr bleibt Paddington Bär ein Publikumsliebling: Am 1. November 2025 feierte das neue Musical über den Bären Premiere am Savoy Theatre am Londoner West End. Der Bär wird darin von Darstellerin Arti Shah verkörpert, seine Stimme von James Hameed gesprochen. Das Netz zeigte sich begeistert von der niedlichen Figur, Videoclips des Stücks gingen in den sozialen Medien viral.