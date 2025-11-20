Herzlicher Moment: Prinz William und Prinzessin Kate treffen Paddington Bär

Prinz William und Prinzessin Kate haben bei der Royal Variety Performance einen besonderen Bühnen-Star hinter den Kulissen getroffen: Paddington Bär. Natürlich drehte sich dabei alles um Marmeladenbrote.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind bei der diesjährigen Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall nicht nur auf menschliche Prominente getroffen, sondern auch auf einen besonderen Bühnen-Star: Hinter den Kulissen trafen die Royals Paddington Bär - oder vielmehr die Darstellerin Arti Shah im ikonischen Kostüm auf blauem Mantel und Hut aus dem neuen West-End-Musical über den beliebten Bären.