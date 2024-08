Herzlichen Glückwunsch Cal und Ki: Halb Hollywood gratuliert: Julianne Moores Sohn hat sich verlobt

Oscarpreisträgerin Julianne Moore bekommt endlich eine Schwiegertochter und freut sich sehr darüber. Die Verlobung ihres Sohnes gab sie via Social Media bekannt - und halb Hollywood gratuliert.

Oscarpreisträgerin Julianne Moore (63) verkündet wichtige Familiennews: Ihr Sohn, Musiker Caleb Freundlich (26), und seine Freundin, Kibriyaá Morgan, haben sich verlobt. "Herzlichen Glückwunsch Cal und Ki - wir lieben euch", kommentierte die US-Schauspielerin zwei Fotos des Paares, auf dem diese überglücklich den Verlobungsring präsentieren.

Der künftige Bräutigam teilte ein weiteres Foto von dem rührenden Moment und repostete zudem mehrere Aufnahmen seiner Mutter von der anschließenden kleinen Feier mit den beiden Familien in seinen eigenen Instagram-Stories. Sein Kommentar: "Yeeeeeehaw".

Noch mehr Fotos von der künftigen Braut im eleganten cremefarbenen Kleid und ihrem baldigen Ehemann im dunklen T-Shirt und grauer Hose zeigte Kibriyaá Morgen auf ihrem Instagram-Account. "Die großen Kinder heiraten!!!! Ahhhhhh ich könnte dich nicht mehr lieben, selbst wenn ich es versuchen würde, Cal - DU UND ICH", schrieb sie dazu.

Reihenweise Promi-Gratulanten

Julianne Moores Instagram-Post begeisterte ihre Followerinnen und Follower, insbesondere auch die prominenten.

"Glückwunsch!!! Das muss auf jeden Fall bei Pasta gefeiert werden", kommentierte "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo (54). Schauspielkollegin Jessica Capshaw (47) schrieb: "Oh mei, oh mei!! Gratuliere!!". Von Oscarpreisträgerin Halle Berry (57) gab es ebenfalls die besten Wünsche: "Herzlichen Glückwunsch! Großartiges Paar, schöne Liebe". US-Schauspielerin Jennifer Garner (52) ließ ein "Ganz erwachsen, herzlichen Glückwunsch!" da. Und ihre britisch-australische Kollegin Naomi Watts (55) ein "Herzlichen Glückwunsch!!! So wunderbar!!!". US-Journalistin Katie Couric (67) schrieb: "Awww yay, Gratulation!!". Und Model Helena Christensen (55) postete drei rote Herzen nebst einem "Omg".

Schauspielerin Tracy Pollan (64), die Ehefrau (seit 1988) von Michael J. Fox (63), adressierte ihren Kommentar unter Moores Post gleich direkt an die Verlobten: "Ki und Cal, ich könnte nicht glücklicher sein."

Cal und Ki kennen sich aus dem College

Wie das Hochzeitsmagazin "Bride" meldet, wurde das frisch verlobte Paar im April 2017 zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht. Sie absolvierten dasselbe College.

Caleb Freundlich stammt aus der Beziehung des Hollywoodstars mit dem US-Regisseur Bart Freundlich (54). Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zu "Das Familiengeheimnis" (1997) kennengelernt. Auf den 1997 geborenen Sohn folgte die 2002 geborene Tochter Liv Freundlich (22). Hochzeit feierten sie im Jahr 2003.