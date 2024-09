Herzliche Worte auf Instagram: Hochzeit von Gina Schumacher: Bruder Mick und Cousin David gratulieren

Einen Tag nach der Hochzeit von Gina Schumacher (27) und ihrem langjährigen Partner Iain Bethke (28) haben sich Bruder Mick Schumacher (25) und Cousin David Schumacher (22) via Instagram mit digitalen Glückwünschen zu Wort gemeldet.

"So glücklich für euch beide"

Mick Schumacher teilte in seiner Story am 29. September ein Posting seiner Schwester, mit dem diese ihre Hochzeit bestätigt hatte. Zum Song "Forever and Ever, Amen" von Randy Travis (65) ließ der Rennfahrer auf Englisch wissen: "Ich bin so glücklich für euch beide." Auch David Schumacher, Sohn von Michael Schumachers Bruder Ralf (49) teilte das von der Braut gepostete Hochzeitsfoto in seiner Story und schrieb dazu ebenfalls auf Englisch: "Glückwünsche an euch beide. Ich wünsche euch das Beste für die Zukunft. Genießt euren Tag."

Auf ihrer Instagramseite hatte die Tochter von Rennfahrer-Ikone Michael Schumacher (55) einige Stunden zuvor ein romantisches Foto gepostet, auf dem sie im Brautkleid zusammen mit ihrem Mann in die Kamera blickt. Dazu machte sie ihm eine romantische Liebeserklärung: "Für immer ja zu dir, ja zu ewig."

Trauung auf Mallorca

Damit bestätigte sie Medienberichte über eine Hochzeit. Wie etwa "Bild" und "RTL" berichteten, soll die Traumhochzeit am Samstagnachmittag, 28. September, auf dem Familienanwesen der Familie Schumacher in den Bergen bei Port d'Andratx auf Mallorca stattgefunden haben.