Herzliche Begrüßung: William und Kate treffen erste Erzbischöfin von Canterbury

Für Prinz William und Prinzessin Kate stand am Donnerstag ein Treffen mit der ersten Erzbischöfin von Canterbury auf dem Programm. Bei dem Besuch im Lambeth Palace soll eine entspannte Atmosphäre geherrscht haben.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben Sarah Mullally (63), die erste Erzbischöfin von Canterbury, getroffen. Mullally empfing das royale Ehepaar am Donnerstag in ihrer Residenz, dem Londoner Lambeth Palace - einen Tag nachdem König Charles III. sie im Buckingham-Palast begrüßt hatte. Als erste Frau übernimmt sie das höchste geistliche Amt der Church of England. Am 28. Januar wurde sie in ihrem Amt bestätigt, am 25. März wird sie eingeführt. Auch William soll anwesend sein.