Herzlich willkommen in unserer Welt: Bayern-Legende Giovane Elber freut sich über ersten Enkel

Giovane Elber kann sich jetzt Opa nennen. Der ehemalige Bayern-Star teilte die Baby-News seiner Tochter Camilla auf Instagram mit - inklusive Fotos mit seinem Enkelsohn.

Giovane Elber (53) ist erstmals Opa geworden. Der ehemalige Star des FC Bayern München verkündete auf Instagram, dass seine Tochter Camilla einen Jungen zur Welt brachte. "Kinder zu haben ist wunderbar, und Enkelkinder zu haben ist noch schöner. Herzlich willkommen in unserer Welt, Luigi, und herzlichen Glückwunsch an die Eltern", schrieb er und verriet den Namen des Babys.

Auf einem Foto ist Elber mit seiner Ehefrau Cíntia auf einem Sofa zu sehen. Sie hält den kleinen Luigi auf dem Schoß. Auch der Ex-Fußballer selbst durfte seinen Enkel bereits halten. Er blickt auf das Baby herunter, das auf eine weiße Decke gebettet ist. Eine dritte Aufnahme zeigt die Großeltern mit der gemeinsamen Tochter und deren Partner. Alle strahlen in die Kamera, während das Baby in den Armen seiner Oma offenbar schläft.

Giovane Elber hatte die Schwangerschaft seiner Tochter im Frühjahr öffentlich gemacht. Neben Camilla hat er mit seiner Frau auch Sohn Victor.

Viele Erfolge mit dem FC Bayern

Der frühere Stürmer wurde in Brasilien geboren, lebt jedoch seit 1994 auch in Deutschland. Hierzulande spielte er für den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Mit dem FC Bayern feierte Elber zahlreiche Erfolge, darunter vier deutsche Meisterschaften und den Gewinn der Champions League im Jahr 2001. Einst wurde er als Bundesliga-Torschützenkönig ausgezeichnet. 2006 beendete er seine Profikarriere.