Herzlich willkommen in unserer Welt: Bayern-Legende Giovane Elber freut sich über ersten Enkel

Giovane Elber kann sich jetzt Opa nennen. Der ehemalige Bayern-Star teilte die Baby-News seiner Tochter Camilla auf Instagram mit - inklusive Fotos mit seinem Enkelsohn.
Giovane Elber (53) ist erstmals Opa geworden. Der ehemalige Star des FC Bayern München verkündete auf Instagram, dass seine Tochter Camilla einen Jungen zur Welt brachte. "Kinder zu haben ist wunderbar, und Enkelkinder zu haben ist noch schöner. Herzlich willkommen in unserer Welt, Luigi, und herzlichen Glückwunsch an die Eltern", schrieb er und verriet den Namen des Babys.