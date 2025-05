Der ehemalige Leibwächter von Prinzessin Diana (1961-1997) ist gestorben, wie seine Familie bekannt gibt. Lee Sansum wurde 60 Jahre alt. Der ehemalige Offizier der Militärpolizei beschützte Lady Di bis kurz vor deren Unfalltod im August 1997.

Die Ehefrau des Bodyguards, Kate Sansum, teilt auf Facebook Erinnerungsfotos und die traurige Nachricht, dass er am Samstagmorgen einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hat. In ihrem Beitrag erinnert sie sich an ihr Kennenlernen zurück: "Seit wir uns 1998 kennengelernt haben, war Lee Sansum mein Seelenverwandter, mein Held und der erstaunlichste Mann in meiner Welt. Deshalb bin ich am Boden zerstört, dass er nicht mehr unter uns weilt."

"Seine enorme Präsenz wird auf der ganzen Welt ebenso vermisst werden wie in unserem Haushalt, doch seine Fähigkeit zur Liebe und die Lebenskompetenzen, die er mit uns geteilt hat, haben ein Vermächtnis hinterlassen, das nie verloren gehen wird", schreibt sie weiter. Ihre berührenden Worte könnten auch Prinz William (42) und Prinz Harry (40) treffen, da er in den Neunzigern Teil ihres Lebens war.

Lady Di: "Das wäre ohne Ihren unschätzbaren Beitrag nicht möglich gewesen"

Noch während eines Familienurlaubs im französischen Saint-Tropez etwa einen Monat vor dem tödlichen Autounfall wachte Lee Sansum über Diana und ihre Söhne. Später bedankte sie sich in einem handsignierten Brief bei ihm dafür, dass er sich während ihres Urlaubs, "so gut" um sie gekümmert hatte. "Wir hatten alle zehn magische Tage. Das wäre ohne Ihren unschätzbaren Beitrag nicht möglich gewesen und dafür senden wir unseren herzlichsten Dank", zitiert der britische "Express" aus dem vorliegenden Brief.

Zu weiteren Stars, die Sansum beschützt hatte, gehörten Tom Cruise (62), Sylvester Stallone (78) oder auch Nicole Kidman (57). Aber die prägendste Zeit war wohl die an der Seite der Prinzessin. Sansum veröffentlichte das Buch "Protecting Diana: A Bodyguard's Story".