Bei einer Kreisliga-B-Partie in Oeffingen wird der Fußball zur Nebensache – weil ein Gästespieler auf dem Rasen zusammenbricht und mehrfach reanimiert werden muss.

Das auf den Tennwengert geeilte Ärzteteam lobte alle Beteiligten. Ohne sie wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen, bevor der Notarzt überhaupt eingetroffen wäre. So brachte man den Fußballer verhältnismäßig stabil, was den Puls angeht, ins Krankenhaus. Inzwischen ist der 30-Jährige außer Lebensgefahr und wieder ansprechbar. „Er ist über den Berg“, berichtet einer der Ersthelfer. Zur weiteren Behandlung befindet sich der Rudersberger aber nach wie vor im Krankenhaus.

„Nur dank des schnellen und vorbildlichen Eingreifens unseres Spielertrainers Sebastian Pfuhl sowie weiterer Ersthelfer vor Ort konnte Schlimmeres verhindert werden“, schreibt der TSV Rudersberg in einer Reaktion auf die dramatische Rettungsaktion. „Wir als TSV Rudersberg möchten uns in aller Form bei allen Helfern, dem TV Oeffingen sowie dem Schiedsrichter Abdul Hammoud für ihre unermüdliche Unterstützung in dieser Ausnahmesituation bedanken“, heißt es weiter.

Die Rettungsaktion wird den Spielern in Erinnerung bleiben

Besonders war auch ein zusätzliches Vorgehen beim Notruf. Wie der Oeffinger Michael Bren erzählt, wird, wenn man einen Notruf an die Notrufstelle absetzt, gleichzeitig per Nachricht in eine Gruppe weitergegeben, dass es und wo es einen Notfall gibt. So erschien rasch eine Dame, die vom Fach war und noch vor dem Notarzt zur Stelle sein konnte. Das hat ihm imponiert und für Bren war ihre Hilfe sicherlich auch maßgeblich für den Ausgang. Laut der integrierten Leitstelle des DRK Rems-Murr waren ein Notarzt-Einsatzfahrzeug und ein Rettungswagen im Einsatz.

Der Abteilungsleiter des Oeffinger Fußballs dankt ebenfalls allen Beteiligten – und spricht von einem Tag, der Spielern wie Zuschauern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ein Oeffinger Spieler habe ihm am Tag nach dem Vorfall erzählt, wie er nachts aufgewacht sei und die Rettungsaktion im Geiste noch einmal durchgegangen sei. „Was da hätte passieren können“, lautete sein Fazit.