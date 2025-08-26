Bei einer Kreisliga-B-Partie in Oeffingen wird der Fußball zur Nebensache – weil ein Gästespieler auf dem Rasen zusammenbricht und mehrfach reanimiert werden muss.
Ein Fußballspiel in der Kreisliga B 3 hat im Rems-Murr-Kreis am vergangenen Sonntag mit einem Schockmoment geendet. Ein Spieler des TSV Rudersberg II brach bei der Partie beim TV Oeffingen II schon in der ersten Halbzeit auf dem Platz zusammen und musste mehrfach wiederbelebt werden.
Die Kreisliga-B-Partie auf dem Oeffinger Tennwengert war am Sonntag um 11.45 Uhr angepfiffen worden. Noch in der ersten Halbzeit brach der Spieler des Gästeteams auf dem Platz zusammen. „Er war nicht mehr ansprechbar und hatte für kurze Zeit keinen Puls mehr“, berichtet ein Ersthelfer aus den Reihen der Heimmannschaft.
Laut Augenzeugen musste der Spieler mehrfach wiederbelebt werden – mit Herzmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung sowie einem Defibrillator, den es am Sportplatz beim Sami-Khedira-Stadion gibt. Michael Bren, Chef der Fußball-Abteilung im TV Oeffingen, erlebte die Rettungsaktion vor Ort. „Die vielen kleinen Rädchen haben sehr gut funktioniert. Trotz des schlimmen Vorfalls haben alle sehr gut und professionell reagiert“, berichtet er.
Spielertrainer und Betreuer, aber auch Ersthelfer aus den Reihen der Zuschauer und der Schiedsrichter hätten sofort den Notarzt alarmiert und dem Spieler durch ihr schnelles Eingreifen das Leben gerettet. Die Spieler beider Mannschaften bildeten eine Mauer um den zusammengebrochenen 30-Jährigen.
Fußballer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr
Das auf den Tennwengert geeilte Ärzteteam lobte alle Beteiligten. Ohne sie wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen, bevor der Notarzt überhaupt eingetroffen wäre. So brachte man den Fußballer verhältnismäßig stabil, was den Puls angeht, ins Krankenhaus. Inzwischen ist der 30-Jährige außer Lebensgefahr und wieder ansprechbar. „Er ist über den Berg“, berichtet einer der Ersthelfer. Zur weiteren Behandlung befindet sich der Rudersberger aber nach wie vor im Krankenhaus.