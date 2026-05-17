Herzinfarkt am Set von Better Call Saul: Bob Odenkirk spricht über den dramatischen Moment

Bob Odenkirk blickt auf den Herzinfarkt zurück, den er 2021 am Set von "Better Call Saul" erlitt. In einem Interview beschreibt er den Schockmoment und wie sehr ihn das Ereignis verändert hat.
Bob Odenkirk (63) hat erneut über den Herzinfarkt gesprochen, den er 2021 am Set der Serie "Better Call Saul" erlitt und dabei neue Details verraten. In einem Interview mit der "Times of London" schilderte er, wie er zu Boden ging und seine Schauspielkollegen Rhea Seehorn (54) und Patrick Fabian (61) ihn festhielten und angeschrien haben. "Die Crewmitglieder, die es bemerkt hatten, dachten, sie würden lachen", sagte Odenkirk.