Herzensprojekt: Renée Zellweger stellt zufälliges Regiedebüt vor

Eigentlich hatte Renée Zellweger nie die Ambition, Regie zu führen. Erst ein "Zufall" hat sie zu ihrem "Herzensprojekt" geführt, das jetzt in Edinburgh seine Premiere führte. So kam es zu dem Animationsfilm "They".
Seit über 30 Jahren ist sie vor der Kamera erfolgreich, nun hat sie die Seiten gewechselt. Renée Zellweger (56) stellte am Wochenende beim Edinburgh International Film Festival ihr Regiedebüt vor. Die zweifache Oscarpreisträgerin präsentierte in der schottischen Hauptstadt den neunminütigen Animationsfilm "They".