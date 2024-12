Herzensguter Mensch: Oliver Pocher trauert um seinen Onkel Karl

Oliver Pocher nimmt in einem emotionalen Beitrag Abschied von einem Familienmitglied. Sein Onkel Karl ist überraschend verstorben. "Gerade in dieser Weihnachtszeit, versucht das Leben mit euren Verwandten zu teilen und zu genießen", appelliert der Comedian an seine Follower.

Oliver Pocher (46) verabschiedet sich in seinem neuesten Beitrag auf Instagram von einem geliebten Familienmitglied. Sein Onkel Karl sei überraschend verstorben, schrieb der Komiker am 5. Dezember unter ein Bild seines Verwandten. "Gestern fragte mich mein kleiner Sohn nach seiner Weihnachtsvorführung: 'Papa, hast du geweint?' Kinder spüren, wenn es dir nicht gut geht", begann er seinen emotionalen Text dazu.

Wenige Minuten vor dieser Frage habe er von dem Tod erfahren - noch drei Wochen vorher habe sich sein Onkel nach einem Besuch ganz normal von ihm verabschiedet. "Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es ein Abschied für immer werden sollte. Es hat mir wieder einmal gezeigt, wie kurz und vergänglich unser Leben ist", so Pocher.

Oliver Pocher mit eindringlichem Appell an seine Fans

Gerade in der Weihnachtszeit sollte man deswegen die Zeit mit seinen Liebsten so gut es geht nutzen. "Es kann schneller vorbei sein, als uns lieb ist. Und eines bekommen wir in diesem Leben nie zurück: Zeit", appellierte der Comedian an seine 1,6 Millionen Follower. Sein Onkel sei "ein herzensguter Mensch" gewesen und werde von seiner Familie sehr vermisst.

In den Kommentaren häufen sich die prominenten Beileidsbekundungen für den 46-Jährigen. Unter anderem Evelyn Burdecki, Kate Hall, Mola Adebisi und Sabrina Mockenhaupt schickten gute Wünsche für Oliver Pocher und seine Angehörigen.