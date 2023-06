1 Wie geht es für Hertha BSC weiter? Foto: IMAGO/Behrendt

Hertha BSC muss sich im Verfahren für eine Lizenz für die zweite Fußball-Liga gedulden. Die Berliner erwarten die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in der ersten Hälfte der kommenden Woche, wie der Bundesliga-Absteiger auf Anfrage am Mittwoch bestätigte. Zunächst hatte Sky den 12. Juni als Termin der Verkündung genannt. Die Unterlagen müssen bis zum (heutigen) Mittwoch um 15.30 Uhr eingereicht werden. Sollte Hertha die Bedingungen nicht erfüllen können, droht dem Verein ein Neustart in der Regionalliga.