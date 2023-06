1 Aus den Gesichtern der VfB-Profis spricht die Freude über den 2:0-Auswärtssieg. Foto: Baumann

Beim VfB Stuttgart ist nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC alles im Lot. Fünf Gründe, warum es beim Aufsteiger so gut läuft und er seinen Fans im Moment richtig Freude macht.









Stuttgart - Die Bedenken sind nach den ersten vier Spieltagen verflogen. Der VfB Stuttgart kann in der Bundesliga nicht nur mithalten, er kann gegen besser besetzte Teams sogar souverän gewinnen. Wie am Samstag beim 2:0 in Berlin. Die Gründe für den Senkrechtstart in die neue Saison.