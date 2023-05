14 Sasa Kalajdzic und der VfB geben in Berlin zeitweise ein erschreckendes Bild ab. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel zurück. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Beim 0:2 in Berlin tritt der VfB wie ein Absteiger auf, zumindest phasenweise. Jetzt geht es nur noch um die Relegation, kommentiert Sportredakteur Gregor Preiss.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war unterm Strich ein abstiegsreifer Auftritt, den der VfB Stuttgart bei der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC bot. Verunsichert, kopflos, harmlos. Drei Spieltage vor Schluss hat sich die Mannschaft der letzten realistischen Chance auf den direkten Klassenverbleib beraubt. Vier Punkte Rückstand auf Hertha BSC sind bei Lichte betrachtet nicht mehr aufzuholen. Nicht in der derzeitigen Verfassung, in der sich das Team befindet. Die Frage, wie es nach dem kurzen Zwischenhoch mit den Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg soweit kommen konnte, ist die eine. Die viel entscheidendere lautet: Was macht jetzt noch Hoffnung?