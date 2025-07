Hersteller von Corona-Impfstoff: US-Pharmakonzern Moderna will zehn Prozent seiner Angestellten entlassen

US-Pharmakonzern Moderna will zehn Prozent seiner Angestellten entlassen

1 Der Pharma-Konzern plant Entlassungen. Foto: AFP/JOSEPH PREZIOSO

Der US-Pharmakonzern hat mit einbrechenden Einnahmen zu kämpfen. Nun sollen Beschäftigte entlassen werden.











Der US-Pharmakonzern Moderna plant die Entlassung von zehn Prozent seiner Beschäftigten weltweit. Das sei Teil eines im Februar vorgelegten Plans zur Senkung der Betriebskosten „um 1,4 auf 1,7 Milliarden Dollar“ bis 2027, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bis Ende 2025 rechne Moderna damit, weniger als insgesamt 5000 Beschäftigte zu haben, erklärte Konzernchef Stéphane Bancel in einer Mitteilung an die Angestellten, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag.