Quadratisch, praktisch, weniger drin: Ritter Sport verkauft sei kurzem eine Edelkakao-Linie mit deutlich leichteren Tafeln. Verbraucherschützer wittern „Shrinkflation“.
Die quadratischen Schokoladentafeln von Ritter Sport stehen seit Jahrzehnten für 100 Gramm Inhalt. Nun hat der Hersteller aus Waldenbuch drei neue Sorten mit einem Gewicht von 75 Gramm auf den Markt gebracht. Konkret geht es um Produkte mit besonders hohem Kakaoanteil. Die neue Edelkakao-Klasse ist seit Ende April im Handel erhältlich, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigte. Die bisherige Kakao-Klasse werde nicht mehr produziert.