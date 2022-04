7 Wer viel unternimmt, liebt Jeans - klare Sache! Aber es gibt unkomplizierte und stylische Alternativen. Foto: Alberto

Die passende Hose zu finden ist nicht immer einfach. Der richtige Schnitt, die perfekte Passform und trotzdem sollte auch die nötige Funktionalität gegeben sein. Welche Hosen jeder aktive Mann kennen sollte, um schick und praktisch im Alltags unterwegs zu sein.















Link kopiert

Stuttgart - Kaum etwas ist cooler und robuster als Denim. Jeans kann man ein Leben lang und zu fast jedem Anlass tragen. Dass sie zeitlos, vielseitig und wandelbar sind, bedeutet aber nicht, dass jede Jeans für jede Situation die passende ist. Und dass es nicht auch lässige, unkomplizierte Alternativen gibt. Marco Lanowy von Alberto zeigt, welche vier Hosen für dynamische Männer grundlegend sind.

Alberto Hosen überzeugen mit Stil und Funktionalität

Das Wichtigste vorweg: Eine Hose muss sitzen! Vor allem am Po. „Wer dies verinnerlicht, macht schon mal das meiste richtig“, so Marco Lanowy, Geschäftsführer von Alberto. Und doch glaubt der Hosenexperte aus Mönchengladbach, dass Beinkleider mehr vorweisen müssen als nur perfekte Schnitte, tadellose Verarbeitung und eine zeitgeistige Optik. Sie sollen mehr denn je auch konkrete Mehrwerte für ihren Träger bieten. Das heißt, die Mode muss sich mit dem Alltag und den Bedürfnissen der Menschen beschäftigen – zumindest, wenn sie in irgendeiner Form relevant sein möchte. Deshalb hat man sich bei Alberto der Fusion aus Fashion, Function und Features verschrieben. Das Ergebnis sind alltagstaugliche High-Tech-Allrounder, die nahezu nahtlos überall funktionieren und dabei auch noch gut aussehen.

Alltagstaugliche Sporthosen: Hybrid Sports Pants

Manchmal fragt man sich, warum eine Idee nicht schon längst geboren wurde. Aktive Männer wissen, wovon die Rede ist: morgens steht Wandern an, nachmittags geht’s zum Biken und abends könnte man noch etwas den Golfschläger schwingen. An solchen Tagen war bislang mehrfaches Umziehen angesagt. Doch inzwischen gibt es eine Hose, die alles kann und auf jedem Terrain stilsicher und vollendet performt: Hybrid Sports Pants von Alberto sind multifunktional einsetzbar, weil sie atmungsaktiv, temperaturregulierend, schnell trocknend sowie schmutz- und wasserabweisend sind. Außerdem schützen sie vor gefährlichen UV-Strahlen.

Fahrradhosen: die abgefahrenen Bike Jeans

Radfahren ist in. Weltweit erobert das Velo die Innenstädte. „Für uns Grund genug, die tägliche City-Tour bequemer und stilsicherer zu gestalten“, sagt Marco Lanowy. Denn während herkömmliche Hosen mit den Bewegungsabläufen beim Radfahren überfordert sind und oft funktionell wie optisch zu wünschen übrig lassen, treten Bike-Pants von Alberto den Beweis an, dass es auch anders geht. Die Hose punktet in vielen Bereichen der Optik und Funktionalität. Besonders die im Gesäßbereich hoch angesetzte Schnittgebung, der dehnbare Bund, die optimal abgestimmte Bi-Elastizität sowie klug positionierte Reflektoren oder das integrierte Anti-Rutsch-Band, das ein lästiges, unansehnliches Herausrutschen des Shirts verhindert, überzeugen. In der Praxis besticht auch die umweltfreundliche, komplett wasser- und schmutzabweisende Ecorepel-Beschichtung, dank derer die Hose fürs Fahrrad allzeit trocken bleibt.

Bequem Reisen mit den Revolutional Pants

Egal ob Businessreise, Kurztrip oder Backpackertour – wer mobil ist, verlangt nach Looks, die Platz und Gewicht einsparen. Stilvoll sollten sie dennoch sein, dazu maximale Styling-Möglichkeiten bieten. Weltenbummler haben hohe Ansprüche an ihre Garderobe, denen Alberto mit seinen ultraleichten Revolutional-Hosen auf ganzer Linie nachkommt. Nicht zuletzt, weil sie elegante Coolness und High-Tech aufs Schönste vereinen und sich vielfältig kombinieren lassen. Doch die Revolutional kann weit mehr als nur gut aussehen. Darüber hinaus ist sie nämlich extrem schnell trocknend, temperaturausgleichend, wasserabweisend und schützt vor UV-Strahlen. Daneben sorgt der 360°-Bi-Stretch für jene maximale Bewegungsfreiheit, die es auf längeren Reisen zwingend braucht.

Hochwertige Herrenhosen: Premium Business Jeans von Alberto

Eine Jeans sollte nicht nur perfekt zum Träger, sondern auch zum Anlass passen. Das Zusammenspiel von Casual und Business für ein edles Jeansformat ist folglich eine komplexe Herausforderung, der man sich bei Alberto mit größtmöglichem Verständnis annimmt. Optisch etwa legen gedeckte Färbungen seriöse Sachlichkeit an den Tag. Der ausgeklügelte Elasthan-Anteil sorgt zudem für höchsten Komfort bei zugleich absoluter Formbeständigkeit. „Weil ausgebeulte Knie durch häufiges Sitzen am Schreibtisch oder in Konferenzräumen zu den absoluten No-Gos zählen“, erklärt Marco Lanowy.

Die passende Hose finden: More to explore

Der beste Ort, um sich inspirieren zu lassen und sich unter fachkundiger Beratung durch die Kollektion zu probieren, ist der Alberto Concept Store in Mönchengladbach. Daneben seien aber auch der Fachhandel sowie das Online-Angebot empfohlen. Sortiment und Service sind dort ebenfalls ausgezeichnet.