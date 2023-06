1 Der Bus knallte durch den Zaun und schanzte über die Brüstung in den Aldi. Foto: 7aktuell.de/

Die Polizei ermittelt noch den Unfallhergang des Unglücks beim Aldi in Herrenberg. Der 72-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass über 70-Jährige Busse steuern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der spektakuläre Absturz eines Busses in Herrenberg, der einen Zaun durchbrochen und eine Böschung hinuntergerollt ist und dann gegen einen Discounter knallte, ist auch Tage nach dem Unglück noch immer Gesprächsthema in der Stadt. Warum genau der 72-jährige Fahrer am Freitag zunächst gegen ein Wohnmobil krachte und dann über die Böschung fuhr, steht noch immer nicht fest. „Der Fahrer war ja schwer verletzt und konnte anfangs nicht vernommen werden“, sagt dazu am Mittwoch ein Sprecher der Polizei.