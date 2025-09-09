Herrenberg: VW beschädigt und geflüchtet

1 Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Unbekannter touchiert mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten VW. Anschließend macht er sich aus dem Staub.











Zu einer Unfallflucht ist es in der Nacht auf Montag in Herrenberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr einen am Fahrbahnrand der Grabenstraße in Herrenberg geparkten VW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.