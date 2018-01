Herrenberg im Kreis Böblingen Unbekannte schlagen 28-Jährigen nieder

Von rmu 08. Januar 2018 - 11:08 Uhr

Der 28-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Foto: dpa

Ein 28-Jähriger ist am frühen Montagmorgen in Herrenberg Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden.

Böblingen - Ein 28-Jähriger ist am frühen Montagmorgen in Herrenberg (Kreis Böblingen) auf offener Straße niedergeschlagen worden.

Wie die Polizei berichtet, war er um 3.10 Uhr zu Fuß in der Horber Straße auf Höhe der Goethestraße unterwegs gewesen. Seinen Angaben zufolge griffen ihn dort zwei Männer an und nahmen seinen Geldbeutel an sich. Als sie bemerkten, dass nichts darin war, ließen sie das Portemonnaie zurück und flüchteten ohne Beute. Dem verletzten Opfer gelang es, einen Autofahrer anzuhalten, der die Polizei und einen Krankenwagen alarmierte. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung nach den Tätern einleitete, konnte sie ihrer nicht habhaft werden. Der 28-Jährige konnte lediglich sagen, dass einer der beiden Täter eine helle und der andere eine dunkle Hautfarbe gehabt habe. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 07031/1300 zu wenden.