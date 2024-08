Herrenberg: Naturfreibad schränkt am Wochenende die Öffnungszeiten ein

Das Naturfreibad in Herrenberg muss dieses Wochenende seine Öffnungszeiten einschränken. Es öffnet um 10 Uhr und schließt um 18 Uhr, wie Sprecherin Jasmin Krieg mitteilt. Als Grund für die Einschränkung nennt sie einen kurzfristigen, krankheitsbedingten Personalausfall. „Die Entscheidung, die Öffnungszeiten des Naturfreibads am Wochenende anzupassen, ist uns nicht leichtgefallen“, schreibt sie. Aber Krankheitsfälle seien leider nicht im Voraus planbar.

Das Naturbad arbeitet, wie andere Bäder auch, mit einem externen Dienstleister zusammen. Doch auch dieser habe so kurzfristig niemanden zur Verfügung stellen können. Die veränderten Öffnungszeiten betreffen das Wochenende, 17. und 18. August. Danach gelten wieder die üblichen Zeiten. Montags hat das Bad von 13 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags, mittwochs und donnerstags morgens von 6.30 bis 8 Uhr und dann wieder von 10 bis 20 Uhr, freitags von 13 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr.

Wasserqualität bereitet keine Probleme

Dass der Badebetrieb montags und freitags erst um 13 Uhr beginnt, liegt an Reinigungsarbeiten. Die zweistündige Pause dienstags, mittwochs und donnerstags dient der Regeneration des Wassers. In der Vergangenheit hatte das Naturbad, das auf Chlor verzichtet und auf ein natürliches Filtersystem setzt, immer wieder wegen einer zu hohen Belastung mit Bakterien das Becken schließen müssen. Die aktuelle Saison läuft in dieser Hinsicht bislang offenbar problemlos.

Mit seinen kurzfristig eingeschränkten Öffnungszeiten seht das Naturbad nicht alleine da. Vergangenes Wochenende musste beispielsweise Sindelfingen das Badevergnügen verkürzen. Gärtringen und Holzgerlingen wiederum passten ihre Öffnungszeiten für die gesamte Saison an, weil Personal fehlt.