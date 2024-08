1 In Herrenberg halten von Samstag an keine Züge der Ammertalbahn mehr. Eine Woche lang verkehrt ein Schienenersatzverkehr. Foto: Stefanie Schlecht

Von Samstag an fahren zwischen Herrenberg und Tübingen keine Züge der Ammertalbahn. Wegen Bauarbeiten ist die Strecke eine Woche lang gesperrt.











Die Strecke der Ammertalbahn von Herrenberg bis Tübingen wird von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 8. September, voll gesperrt. In diesem Zeitraum stehen Bauarbeiten an. Unter anderem sollen in Gültstein die Mini-Lärmschutzwand sowie Schienenstegdämpfer verlängert und der Bahnübergang Kappstraße saniert werden.