1 In Herrenberg haben Unbekannte mindestens fünf Gullydeckel aus dem Boden gehebelt (Symbolfoto). Foto: imago/Rudolf Gigler

In Herrenberg haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise.











Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Herrenberg mindestens fünf Gullydeckel aus dem Boden gehebelt. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.