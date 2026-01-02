Herrenberg: Mannschaftsbus landet im Wald – mehrere hunderttausend Euro Schaden
1
Der Bus musste aufwendig abgeschleppt werden. Foto: SDMG

Ein Bus einer American Footballmannschaft ist am Freitagmorgen bei Herrenberg von der Straße abgekommen.

Am Freitagmorgen ist es in einem Waldgebiet auf der Landesstraße (L1362) bei Herrenberg gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 56-jähriger Busfahrer war dort mit einem Mannschaftsbus eines Stuttgarter American Football Clubs von Herrenberg in Fahrtrichtung Oberjettingen unterwegs. Zeitgleich soll in entgegengesetzter Fahrtrichtung eine unbekannte Person am Steuer eines dunklen Autos zum überholen eines Kleintransporters angesetzt haben, ohne auf den entgegenkommenden Reisebus zu achten. Der Busfahrer wich aus und blieb im Grünstreifen stehen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrer hunderttausend Euro.

 

Der Busfahrer blieb unverletzt, weitere Insassen befanden sich nicht im Bus. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto war es nicht gekommen. Die unbekannte Person in dem dunklen Kleinwagen sowie die Person am Steuer des Kleintransporters, der überholt worden war, setzten ihre Fahrt weiter in Richtung Herrenberg fort. Der Reisebus wurde schwer beschädigt, musste aufwändig geborgen und abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen des Busses musste die Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Gegen 12 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefonnummer 07032 / 2708 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird auch die Person am Steuer des überholten Kleintransporters gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

 