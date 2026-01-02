Herrenberg: Mannschaftsbus landet im Wald – mehrere hunderttausend Euro Schaden

Der Busfahrer blieb unverletzt, weitere Insassen befanden sich nicht im Bus. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto war es nicht gekommen. Die unbekannte Person in dem dunklen Kleinwagen sowie die Person am Steuer des Kleintransporters, der überholt worden war, setzten ihre Fahrt weiter in Richtung Herrenberg fort. Der Reisebus wurde schwer beschädigt, musste aufwändig geborgen und abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen des Busses musste die Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Gegen 12 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt.