Herrenberg: Mannschaftsbus landet im Wald – mehrere hunderttausend Euro Schaden

Ein Bus einer American Footballmannschaft ist am Freitagmorgen bei Herrenberg von der Straße abgekommen.
Am Freitagmorgen ist es in einem Waldgebiet auf der Landesstraße (L1362) bei Herrenberg gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 56-jähriger Busfahrer war dort mit einem Mannschaftsbus eines Stuttgarter American Football Clubs von Herrenberg in Fahrtrichtung Oberjettingen unterwegs. Zeitgleich soll in entgegengesetzter Fahrtrichtung eine unbekannte Person am Steuer eines dunklen Autos zum überholen eines Kleintransporters angesetzt haben, ohne auf den entgegenkommenden Reisebus zu achten. Der Busfahrer wich aus und blieb im Grünstreifen stehen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrer hunderttausend Euro.