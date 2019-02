Streit in Herrenberg

Bei einem Streit auf einem Parkdeck in einem Supermarkt in Herrenberg hat ein Mann einen anderen mit einem Messer angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Herrenberg - Bei einem handfesten Streit auf dem Parkdeck eines Supermarkts am Donnerstag in Herrenberg (Kreis Böblingen) hat ein 28-Jähriger einen 39 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt.

Aus noch ungeklärten Gründen waren die Beiden aneinander geraten. Nach Angaben der Polizei schlug der 28-Jährige mit der Faust in das Gesicht des anderen. Nachdem der 39-Jährige daraufhin kurz zu Boden ging und sich wieder aufrappelte, folgte ein weiterer Angriff des 28-Jährigen. Vermutlich nahm dieser ein Taschenmesser zur Hand und fügte damit seinem Kontrahenten eine Schnittwunde am Ohr zu. Um sich vor einer erneuten Attacke zu schützen, versuchte der 39-Jährige, dem jüngeren Mann das Messer abzunehmen. Dies gelang ihm zwar nicht, aber der Angreifer erlitt ebenfalls eine Schnittverletzung an der Hand.

Kurze Zeit später trafen alarmierte Polizeibeamte die beiden Männer vor Ort an. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizisten konnten die Tatwaffe nicht ausfindig machen. Deshalb bittet das Polizeirevier Herrenberg Zeugen, sich unter der Rufnummer 07032/2708-0 zu melden.