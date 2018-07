Herrenberg Kleinlastwagen kommt in Gegenverkehr – drei Verletzte

Von red 27. Juli 2018 - 19:41 Uhr

Bei einem Unfall mit zwei Kleinlastwagen auf der K1081 bei Herrenberg werden drei Menschen verletzt. Die Straße muss für mehrere Stunden gesperrt werden. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.





Herrenberg - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 1081 bei Herrenberg gekommen. Drei Menschen sind dabei verletzt worden. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 15.45 Uhr ein 58-Jähriger in seinem Peugeot-Kleinlaster auf der Kreisstraße 1081, zwischen dem Kreisverkehr zur K1074 und der Kreuzung zur B28 bei Herrenberg (Kreis Böblingen). Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links in den Gegenverkehr. Der 40-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes Lastwagens wollte dem Peugeot nach links ausweichen und prallte hierbei frontal gegen den entgegenkommenden Peugeot des 58-jährigen.

Die K1081 muss für mehrere Stunden komplett gesperrt werden

Bei dem Zusammenstoß wurden der 40-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin sowie der 58-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Alle drei wurden in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die K1081 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung in beide Fahrtrichtungen bis 18 Uhr voll gesperrt werden.