1 Werte über 40 000 Euro sind gestohlen worden. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Bei zwei aufeinanderfolgenden Einbrüchen sind die Täter in Lagerhallen von Firmen eingestiegen.











In der Nacht zum Mittwoch, 3. Juli, haben noch unbekannte Täter in Herrenberg/Gültstein ihr Unwesen getrieben. Die Täter brachen zwischen 0.15 Uhr und 1 Uhr in die Lagerhalle einer Firma an der Marie-Curie-Straße ein, nahmen einen Pkw-Schlüssel an sich und entwendeten schließlich einen im Hof der Firma geparkten VW Crafter im Wert von etwa 22 000 Euro.