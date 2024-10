Herrenberg-Gültstein: Der Schock nach dem Feuer sitzt tief

13 Das THW räumt verkohlte Balken aus dem nieder gebrannten Stall, im Hintergrund links ist das Gerippe der Scheune zu sehen an die der Wohnbereich anschließt. Foto: / Anke Kumbier

In der Nacht haben in Herrenberg-Gültstein drei Gebäude gebrannt. Zu Spitzenzeiten war die Feuerwehr mit 180 Leuten im Einsatz. Der Schaden ist enorm. Doch bei aller Tragik gibt es auch gute Nachrichten.











Noch Stunden später steigt Rauch aus den Brandruinen in der Hirsauer Straße in Gültstein auf. In der Nacht auf Freitag hat es – mitten im Herrenberger Teilort – gebrannt. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache wohl in einer Scheune, an die ein Wohnhaus angeschlossen ist, ausgebrochen und griff auf den Wohnbereich und einen benachbarten Stall über. Verletzt wurde offenbar niemand, doch der Schaden ist enorm. Die Polizei schätzt ihn auf mehr als eine Million Euro. Von dem Stall und der Scheune stehen nur noch Gerippe, der bewohnte Teil des Gebäudes wirkt von außen einigermaßen intakt. Noch ist unklar, wie viel dort zerstört wurde.