Das Feuer brach gegen 15.30 Uhr aus. Foto: SDMG/Dettenmeyer

In einer Dachgeschosswohnung in Herrenberg-Oberjesingen bricht am Dienstag ein Feuer aus. Der Schaden ist groß, ein Ersthelfer kommt in ein Krankenhaus.















Bei einem Brand in einer leerstehenden Dachgeschosswohnung im Kreis Böblingen ist am Dienstag großer Schaden entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war das Feuer in dem Haus in Herrenberg-Oberjesingen nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wohl aufgrund eines technischen Defekts entstanden.

Eine ehemalige Bewohnerin, die in der Wohnung Staub saugte, hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt und konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Ein Ersthelfer zog sich beim Versuch, den Brand zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 300 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.