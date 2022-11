1 Ein 30-Jähriger hat auf einem Wochenmarkt in Herrenberg randaliert – er befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand (Symbolfoto). Foto: PantherMedia / Wolfgang Spitzbart/Wolfgang Spitzbart

Auf einem Wochenmarkt in Herrenberg hat ein 30-Jähriger laut herumgeschrien, um sich geschlagen – und sich gegen eine Festnahme gewehrt.















Für Tumult auf einem Wochenmarkt hat am Dienstagvormittag ein 30-Jähriger in Herrenberg (Kreis Böblingen) gesorgt. Das berichtet die Polizei. Demnach soll der Mann laut geschrien, Personen angepöbelt und an den Ständen randaliert haben.

Eine 48-jährige Verkäuferin habe sich leichte Verletzungen zugezogen, als sie versuchte ihren Marktstand zu schützen. Mehrere Passanten sollen den Mann schließlich festgehalten und zu Boden gedrückt haben, bis die Polizei eintraf. Der 30-jährige soll dabei seinen Kopf mehrfach auf den Untergrund geschlagen haben.

Auch gegen die Beamten habe er „erheblichen körperlichen Widerstand“ geleistet, wie es in dem Bericht heißt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.