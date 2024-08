Herrenbach-Stausee im Kreis Göppingen: See bleibt mindestens ein Jahr lang ohne Wasser

See bleibt mindestens ein Jahr lang ohne Wasser

1 Der Herrenbach-Stausee aus der Luft gesehen mit Blick auf Adelberg. Am Donnerstag beginnt der Wasserverband damit, den See abzulassen. Foto: Fotografie Patrick Zanker

Der Wasserverband Fils saniert das Hochwasser-Rückhaltebecken bei Adelberg (Kreis Göppingen). Dafür wird der bei Ausflüglern beliebte Herrenbach-Stausee ab diesen Donnerstag, 1. August, abgelassen.











Der Herrenbach-Stausee südlich von Adelberg ist bei Erholungssuchenden eine beliebte Anlaufstelle. Die Wege rund um den See werden von Spaziergängern stark frequentiert, im vergangenen Jahr wurden mehrere Murmelbahnen entlang des Rundwegs um das Gewässer installiert. Baden ist allerdings verboten. Nun aber müssen sich die Besucher des Sees auf Veränderungen einstellen. Ab diesem Donnerstag, 1. August, wird das Rückhaltebecken komplett abgelassen. Je nach Witterung wird das bis November oder Dezember dauern, teilt der Wasserverband Fils mit, der das Hochwasserbecken betreibt. Dann wird der See mindestens ein Jahr lang kein Wasser haben. Grund für das Ablassen sind notwendige Inspektionsarbeiten an den wasserseitigen Stahlbauteilen. Außerdem wird das Stau-Bauwerk mit einem Bypass für den vorhandenen Steuerschieber nachgerüstet. Beides diene dem Hochwasserschutz, der eigentlichen Zweckbestimmung des etwa 50 Jahre alten Sees. „Wie das letzte Hochwasser Anfang Juni gezeigt hat, erfüllen Hochwasserrückhaltebecken einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz.