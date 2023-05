5 Eine Szene aus dem Serienremake von „Die Kinder vom Bahnhof Zoo“: Christiane F. (Jana McKinnon) und Benno (Michelangelo Fortuzzi) verflüssigen Heroin. Foto: Constantin Television GmbH//Mike Kraus

Vor 125 Jahren ließ sich die Firma Bayer Heroin patentieren. Es sollte vor allem als Heilmittel gegen Lungenkrankheiten zum Einsatz kommen. Die negative Auswirkungen wurden lange ignoriert, Kritiker mundtot gemacht. Die Geschichte einer Droge.









Stuttgart - Der Name Heroin – vom griechischen Wort „Heros“ für Held oder „Heroine“ für Heldin – soll der Überlieferung nach auf den Selbstversuch eines Bayer-Arbeiters zurückgehen. Nach der Einnahme habe er sich „heroisch“ gefühlt. An gefährliche Nebenwirkungen dachte keiner, als die Farbenfabriken Friedrich Bayer (heute Bayer AG) am 26. Juni 1896 die Synthese aus Morphium und Acetanhydrid unter den Namen Heroin patentieren ließ. Eher galt das Medikament als Wundermittel, so wurde es zumindest beworben.