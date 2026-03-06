Heroes Festival Freiburg: Open-Air auf 2027 verschoben

Die fünfte Ausgabe des Heroes Festival in Freiburg findet statt in diesem Herbst erst 2027 statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für ein weiteres Event genutzt werden.
Eigentlich war das nächste Heroes Festival Freiburg für den 4. und 5. September 2026 geplant. Jetzt steht fest: Das geplante Open-Air wird nicht stattfinden - zumindest nicht in diesem Jahr. Die Veranstalter haben das Event auf den 10. und 11. September 2027 verlegt. Grund dafür seien die produktionstechnischen Anforderungen des Festivals, die nicht ausreichend erfüllt werden könnten.