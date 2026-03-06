Heroes Festival Freiburg: Open-Air auf 2027 verschoben

Die fünfte Ausgabe des Heroes Festival in Freiburg findet statt in diesem Herbst erst 2027 statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für ein weiteres Event genutzt werden.

Eigentlich war das nächste Heroes Festival Freiburg für den 4. und 5. September 2026 geplant. Jetzt steht fest: Das geplante Open-Air wird nicht stattfinden - zumindest nicht in diesem Jahr. Die Veranstalter haben das Event auf den 10. und 11. September 2027 verlegt. Grund dafür seien die produktionstechnischen Anforderungen des Festivals, die nicht ausreichend erfüllt werden könnten.

Zahlreiche Optionen seien geprüft worden, bevor die Verschiebung beschlossen wurde. Sie soll sicherstellen, dass die fünfte Heroes-Ausgabe in Freiburg im gewohnten Umfang stattfinden kann.

Was passiert mit den Tickets?

Für Fans gibt es immerhin eine gute Nachricht: Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2027. Als Kulanzleistung erhalten alle, die ihr Ticket behalten, zusätzlich kostenlosen Zugang zum Heroes Festival Geiselwind im Juni 2026. Wer das Ticket zurückgeben möchte, soll das ebenfalls können.

Die Rückgabe werde derzeit vorbereitet. Weitere Details und Fristen sollen zeitnah über die offiziellen Kanäle bekannt gegeben werden. Ticketinhaber erhalten die Informationen zudem per E-Mail. Eine Rückgabe der Karten ist laut der Veranstalter auch möglich, nachdem die ersten Acts für 2027 bekannt gegeben werden. Bislang ist noch nichts zum Programm oder Line-up bekannt.

Anlaufstelle für Rap- und Hip-Hop-Fans

Beim Heroes Festival steht vor allem Deutschrap und Hip-Hop im Mittelpunkt. 2017 feierte es im bayerischen Geiselwind seine Premiere. Seitdem hat es sich zu einer Festivalreihe mit mehreren Standorten in Deutschland entwickelt. Geiselwind ist jedes Jahr fester Austragungsort, Freiburg seit 2022. Auch in Hannover und im Allgäu fand es bereits mehrmals statt.