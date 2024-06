Herne im Ruhrgebiet: Familienmitglied soll Mann Penis und Hoden abgetrennt haben - U-Haft

1 Der Verdächtige wurde verhaftet. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Lange stellte der drastische Verstümmelungsfall die Ermittler vor ein Rätsel, nun gab es eine Festnahme. Wieso der Tatverdächtige dem Verwandten die Genitalien abgetrennt haben soll, ist aber offen.











Weil er einem 66-Jährigen in Herne vor vier Monaten Penis und Hoden abgetrennt haben soll, sitzt ein nahes Familienmitglied wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Angaben zum Motiv des 32-Jährigen aus Dortmund machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.