Hermann-Hesse-Bahn bis Renningen: Darum wird die S-Bahn-Strecke gesperrt

In der Zeit von 6. bis 13. Juni fahren zwischen Renningen und Weil der Stadt keine Züge. Die Verlängerung der Hermann-Hesse-Bahn wirft ihre Schatten voraus.
Zwar ist die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) schon seit Februar von und nach Calw unterwegs. Aber bislang nur quasi „mit angezogener Handbremse“. Ab Mitte Juni wird sich das nun ändern. Dann sollen die Elektro-Züge auf der reaktivierten Bahnstrecke nicht nur ab und bis Renningen statt bis Weil der Stadt (beides Kreis Böblingen) fahren, sondern auch endlich im Halbstundentakt.